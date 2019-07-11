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В Москве арестован мужчина, продававший девушек в сексуальное рабство
11.7.2019 17:54
Фото: kam24.ru
Столичная полиция взяла с поличным мужчину, который подозревается в торговле людьми.
По версии следствия, он мог продавать девушек, в том числе еще не достигших совершеннолетия, в сексуальное рабство.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция по задержанию подозреваемого проводилась сотрудниками ГУУР. Как полагают правоохранители, житель Челябинской области мог осуществлять преступную деятельность через закрытые сообщества, действующие в различных социальных сетях.
Согласно оперативным данным, злоумышленник отыскивал состоятельных клиентов, как в пределах России, так и за рубежом. Подозреваемый мог продавать им девушек, включая несовершеннолетних, причем речь шла о сексуальной эксплуатации потерпевших.
Мужчину взяли с поличным, когда явился в один из столичных ресторанов, намереваясь продать 16-летнюю девушку. Сумма несостоявшейся "сделки" могла составить 500 тысяч рублей, отметили в МВД. Школьница, проживавшая в одном из регионов России, сейчас находится в больнице, а потом ее передадут родителям.
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