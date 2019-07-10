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В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
16:19
Фото: ugorizont.ru
Алексей Иванов
Как заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, его заместитель Алексей Иванов действительно был накануне, 10 июля, задержан сотрудниками следственных органов, передает ТАСС.
По словам руководителя организации, ПФР продолжает деятельность в штатном режиме, оказывая при этом полное содействие правоохранителям.
Отмечается, что содействие следствию оказывает и Министерство труда РФ.
Ранее РБК сообщило о задержании Алексея Иванова, который занимает пост зампредседателя Пенсионного фонда России. Предположительно, его заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями.
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, в рамках того же уголовного дела правоохранители уже задержали сотрудника компании «Техносерв», который подозревается в даче высокопоставленному чиновнику взятки.
По данным открытых источников, речь может идти о неких махинациях, связанных с контрактами на поставку оборудования.
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