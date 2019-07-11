Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Греции во время шторма погиб россиянин с маленьким сыном

11.7.2019 13:58

Фото: vk.com



38-летний россиянин и его двухлетний сын стали жертвами стихийного удара, который минувшей ночью обрушился на полуостров Халкидику в Греции.



По данным российских СМИ, погибшие – Иван и Виктор Петренко - проживали в Ростове-на-Дону.



Как стало известно, вчера вечером на греческом полуострове Халкидики из-за погодных условий пришлось объявить о введении чрезвычайной ситуации. Проливные дожди сопровождались сильным градом, а порывы ураганного ветра с корнем вырывали деревья и переворачивали машины. Местные власти приступили к оценке ущерба, нанесенного стихией.



По данным ряда СМИ, многодетная семья Петренко, в которой воспитывалось трое детей, приехала в Грецию отдохнуть. Семейство остановилось в поселке Неа Потидеа несколько дней назад. Во время грозы оказавшийся на улице отец, схватив сына, пытался спрятался под деревом. Ствол был переломлен из-за сильного ветра, в результате мужчина и мальчик получили смертельные травмы и скончались на месте.



Остальным членам российской семьи сейчас оказывают помощь психологи.



Местные власти также подтвердили гибель двух туристов из Румынии и еще двух - из Чехии, в том числе, восьмилетнего ребенка. По предварительной информации, травмы во время шторма получили свыше ста человек.



Автор: Злата Богатова

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