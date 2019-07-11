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В Греции во время шторма погиб россиянин с маленьким сыном
11.7.2019 13:58
Фото: vk.com
38-летний россиянин и его двухлетний сын стали жертвами стихийного удара, который минувшей ночью обрушился на полуостров Халкидику в Греции.
По данным российских СМИ, погибшие – Иван и Виктор Петренко - проживали в Ростове-на-Дону.
Как стало известно, вчера вечером на греческом полуострове Халкидики из-за погодных условий пришлось объявить о введении чрезвычайной ситуации. Проливные дожди сопровождались сильным градом, а порывы ураганного ветра с корнем вырывали деревья и переворачивали машины. Местные власти приступили к оценке ущерба, нанесенного стихией.
По данным ряда СМИ, многодетная семья Петренко, в которой воспитывалось трое детей, приехала в Грецию отдохнуть. Семейство остановилось в поселке Неа Потидеа несколько дней назад. Во время грозы оказавшийся на улице отец, схватив сына, пытался спрятался под деревом. Ствол был переломлен из-за сильного ветра, в результате мужчина и мальчик получили смертельные травмы и скончались на месте.
Остальным членам российской семьи сейчас оказывают помощь психологи.
Местные власти также подтвердили гибель двух туристов из Румынии и еще двух - из Чехии, в том числе, восьмилетнего ребенка. По предварительной информации, травмы во время шторма получили свыше ста человек.
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