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В Мытищах на территории ТЭЦ произошел пожар
13:15
Фото: newtribuna.ru
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось в деревне Челобитьево в Мытищах.
Пожару на станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 присвоен третий номер сложности.
Со ссылкой на представителей регионального главка МЧС РФ уточняется, что площадь пожара на текущий момент составляет 200 кв. метров. В ведомстве пояснили, что загорелся резервуар с маслом.
Данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало. Неизвестными остаются и причины ЧП.
Как пишут российские СМИ, высота огненного факела, который взмыл в небо, достигает пятидесяти метров.
В ряде источников также появились сведения о том, что в результате ЧП могли пострадать восемь сотрудников автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью. Экстренные службы Подмосковья сейчас проверяют эту информацию.
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