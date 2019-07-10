Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Новосибирском возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре в частном доме

11:56

Фото: 2day.kh.ua



Трагедия произошла минувшей ночью в селе Целинное, которое расположено на территории Коченевского района Новосибирской области.



По данным регионального СУ СКР, сигнал о ЧП поступил на пульт экстренных служб около часа ночи.



Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия уже через три минуты, к этому моменту половина двухквартирного жилого дома и пристройка были уже полностью охвачены пламенем. В результате спасти удалось лишь 61-летнюю женщину. Жертвами трагедии стали трое детей, трех, четырех и шестнадцати лет.



На месте ЧП сейчас продолжают работу оперативные сотрудники, криминалисты, ведется опрос соседей, поиск свидетелей. По результатам предварительной проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.



Согласно предварительным выводам экспертов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки на веранде одноэтажного строения. Вероятно, оно было вызвано неправильной эксплуатацией электрооборудования.



В МЧС, прокомментировав пожар в Целинном, отметили, что в минувшем апреле с членами пострадавшей семьи был проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности



Автор: Злата Богатова

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