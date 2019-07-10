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Жители Закарпатья прогнали Порошенко с предвыборного митинга
11:41
Фото: vk.com
Экс-главе государства перекрыли проход к месту, где должен был состояться предвыборный митинг. Как рассказывает издание "Страна.ua", местные жители, блокировав путь Петру Порошенко, при этом выкрикивали: "Ганьба (позор)! Обокрал армию, всех обокрал!"
Инцидент случился в городе Свалява в Закарпатской области, где местные жители попросту прогнали главу партии "Европейская солидарность", когда Петр Порошенко пытался провести предвыборный митинг.
Позже в Сети появился видеоматериал, на котором запечатлено, как жители Свалявы блокировали бывшего президента Украины, закрыв ему проход к месту проведения мероприятия. При этом собравшиеся скандировали в его адрес: "Ганьба (позор)! Обокрал армию, всех обокрал!". Лишь охранники уберегли Порошенко от физического насилия со стороны разбушевавшейся толпы. В результате бывший глава государства был вынужден вернуться в автомобиль.
Напомним, в минувшем мае депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о том, что компания "Рошен" являлась прикрытием для крупных афер, которые осуществлял тогда еще действующий президент Украины Петр Порошенко. Глава государства дал военным одежду, украв при этом "танки, корабли, авиацию", - подчеркивала народная избранница.
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