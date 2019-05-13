|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Савченко: Порошенко разграбил украинскую армию
08:19
Фото: vk.com
Компания "Рошен" является прикрытием для крупных афер, которые осуществлял пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко. По ее словам, глава государства дал военным одежду, украв при этом "танки, корабли, авиацию".
Как заявила Надежда Савченко в эфире телевизионного канала NewsOne, Петр Порошенко за время своего правления успел нажиться на разграблении армии. Дав военным одежду - "носки, штаны, камуфляж, форму", глава государства украл технику. Депутат отметила, что речь идет об авиации, кораблях и танках.
По словам Савченко, свои действия президент прикрывал с помощью принадлежащей ему компании "Рошен". Депутат пояснила, что Порошенко начал торговать оружием еще до того, как пришел к власти. Судя по материалам, с которыми ей удалось ранее ознакомиться, нынешний украинский лидер занимался этим в период, когда президентом Украины был Виктор Ющенко.
Напомним, незадолго до президентских выборов на Украине разгорелся громкий скандал, связанный с деятельностью государственного концерна "Укроборонпром". Журналисты провели специальное расследование, получив доказательства существования в оборонной сфере теневых схем. С их помощью предприятия имели возможность поставлять запчасти для армии, втрое завышая их реальную стоимость. Среди лиц, замешанных в этих коррупционных сделках, указывались сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и ряд других людей из достаточно близкого окружения Порошенко.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|