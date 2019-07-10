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Ангеле Меркель вновь стало плохо на публичном мероприятии
10:58
Фото: livejournal.com
Канцлер Германии снова внезапно почувствовала недомогание на официальной встрече, подобное случилось уже в третий раз за последний месяц.
По данным агентства "Интерфакс", Ангелу Меркель охватила дрожь, когда рядом с ней находился премьер-министр Финляндии Антти Ринне.
В ходе встречи с финским премьером Антти Ринне, прибывшим в Берлин с официальным визитом, германскому канцлеру Ангеле Меркель вновь стало плохо. Как передает Deutsche Welle, публикуя соответствующие кадры, Меркель начало заметно трясти, когда она стояла рядом с гостем из Хельсинки.
Подобное происходит с канцлером ФРГ уже в третий раз за последний месяц. Вероятно, сейчас приступ был слабее и длился лишь несколько секунд. Выступив на пресс-конференции, которая состоялась по итогам переговоров с Ринне, Меркель вновь заверила присутствующих, что она в порядке. По словам канцлера, "не следует беспокоиться по этому поводу".
В минувшем июне канцлера уже трясло на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также во время церемонии вступления в должность министра юстиции Германии. Меркель и представители официального Берлина, прокомментировав случившееся, утверждали, что у канцлера нет проблем со здоровьем. По словам канцлера, она уверена: "как это само появилось, так само и пройдет". Остается неизвестным, обращалась ли политик к специалистам, чтобы выяснить причины приступов.
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