Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меркель прокомментировала недавнее недомогание

13:39

Фото: spiegel.de



Ответив на вопросы о состоянии ее здоровья, германский канцлер пояснила, что пока не может назвать точные причины недавних событий, когда ее охватывала дрожь на официальных мероприятиях.



Вместе с тем, Ангела Меркель уверена, что у нее все в порядке.



Канцлеру ФРГ задали вопрос о состоянии здоровья на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Речь шла о недавних приступах дрожи, которая внезапно охватывала Ангелу Меркель во время официальных мероприятий. По данным Das Bild, канцлер заверила, что хорошо себя чувствует. По словам Меркель, она уверена: "как это само появилось, так само и пройдет". Остается неизвестным, обращалась ли политик к специалистам, чтобы выяснить причины недавнего недомогания.



Напомним, 18 июня германский канцлер встречалась с украинским президентом. Позже в Сети появились кадры, как Ангелу Меркель начинает трясти, когда она стоит рядом с Владимиром Зеленским на церемонии исполнения государственных гимнов. В тот раз политик заявила, что выпила воды и ей сразу стало лучше - дело бело в обезвоживании.



Позже аналогичный случай произошел с Меркель во время приема у президента Германии. Присутствуя на встрече с Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлер отказалась от предложенного ей питья. Вскоре в правительстве ФРГ, прокомментировав случившееся, заявили о том, что Меркель хорошо себя чувствует и готова к вылету на саммит в Японию.



Автор: Злата Богатова

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