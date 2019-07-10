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МЧС: во время наводнения в Иркутской области погибли 25 человек
10.7.2019 21:23
Фото: rtr-vesti.ru
Спасатели нашли тело еще одного погибшего, передает агентство "Интерфакс".
В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили информацию о том, что число жертв наводнения в Иркутской области возросло до двадцати пяти человек.
Как стало известно, тело погибшей женщины было найдено на территории населенного пункта Алыгджер в Нижнеудинском районе.
Ранее сообщалось о том, что в списках пропавших без вести по-прежнему девять человек. Однако представители регионального МВД уточнили, что ведется поиск десяти местных жителей. Среди них - пять человек из Тулунского района, четверо из Нижнеудинского и один из Тайшетского.
В ведомстве отметили, что сотрудникам экстренных служб уже удалось установить местонахождение тридцати восьми человек, которых ранее разыскивали их родственники. Сейчас полицейские продолжают обследовать жилые районы и природные массивы, а также проверяют знакомых, ищут пропавших в медицинских и социальных учреждениях.
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