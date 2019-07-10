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В Океании жестоко убиты 15 аборигенов
10.7.2019 18:23
Фото: eviland.com
Жертвами резни в одной из деревень в Папуа — Новой Гвинее стали по меньшей мере пятнадцать человек, сообщает The Guardian.
Со ссылкой на представителей местной полиции уточняется, что в результате ЧП погибли женщины и дети.
Преступление, жертвами которого стали не менее пятнадцать аборигенов, было совершено в минувшую пятницу, 8 июля, на территории поселка Карида (провинция Хела), где проживает порядка восьмисот человек. По данным правоохранителей, неизвестные атаковали деревню ранним утром. Со слов очевидца, примерно в шесть утра он проснулся от звуков выстрелов. Увидев банду злоумышленников, мужчина испугался и убежал, спрятавшись в зарослях, которые окружали населенный пункт.
Вернувшись домой днем, он увидел множество фрагментов человеческих тел. По словам мужчины, останки погибших были так разрублены, что практически невозможно понять, кому они принадлежали. Позже было установлено, что в провинции Хела погибли восемь женщин, в том числе, две беременные, и восемь детей в возрасте от года до пятнадцати лет.
Большинство жителей деревни, завернув останки в противомоскитные сетки, ушли из деревни. Люди, опасавшиеся повторной атаки, вернулись в поселок лишь в сопровождении полиции. Лишь после этого они смогли похоронить убитых, как полагается.
Предположительно, причиной нападения может быть давняя вражда местных племен. Как отмечает BBC News, некоторое время назад была атакована деревня Мунима, где погибли семь человек.
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