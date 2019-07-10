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Женская сеть myJulia.ru
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В Новой Москве в номере отеля убита девушка
10.7.2019 14:46
Фото: twimg.com
По предварительным данным, молодая женщина была задушена.
ЧП случилось в одном из отелей на территории Новой Москвы, передает РИА Новости.
По факту убийства следственные органы уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье, заявили представители регионального ГСУ СКР. Личность погибшей девушки, тело которой было найдено сегодня, 10 июля, в гостиничном номере в Новой Москве, уже установлена. В ведомстве уточнили, что погибшая была 1996 года рождения. Эксперты пришли к выводу, что причиной ее смерти стала асфиксия.
Следователи приступили к работе по выяснению всех обстоятельств случившегося, ведется поиск очевидцев и опрос работников отеля. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Сведений о мотиве преступления и личности предполагаемого убийцы из официальных источников пока не поступало.
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