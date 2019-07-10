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В Якутии погиб совершавший мотопробег турист из Великобритании
10.7.2019 13:13
Фото: athensvoice.gr
Иностранцу, направлявшемуся в Магадан, 25 июля должно было исполниться 70 лет, передает ТАСС.
Гражданин Великобритании получил смертельные травмы, когда совершал мотопробег из Владивостока в Магадан.
Как передает ТАСС, иностранец погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на северо-востоке Якутии. 25 июля Ваванагас Грехон Демитриос мог отметить свое 70-летие. Британец совершал мотопробег по маршруту Владивосток - Магадан вместе с гражданином Канады.
В представительстве МИД РФ в Якутске отметили, что пока не получали по официальным каналам сведений о гибели иностранца.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона отмечается, что смертельная авария произошла на федеральной автодороге "Колыма" в Томпонском районе Якутии. Предположительно, мужчина 1949 г.р., управлявший мотоциклом BMW, во время движения по трассе не учел необходимый боковой интервал. Не обеспечив свою безопасность, он потерял управление и допустил столкновение с прицеп-цистерной встречного транспортного средства, следовавшего в другом направлении.
Мотоциклист погиб на месте от полученных травм.
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