Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Адмирал США: в Венесуэле находятся сотни военных из РФ

10.7.2019 12:27

Фото: livejournal.com

Крейг Фоллер



Как сообщил начальник Южного командования вооруженных сил США, курирующего в Пентагоне взаимодействие с военными сорока пяти стран региона, включая Карибский бассейн, адмирал Крейг Фоллер, на сегодняшний день в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.



Представитель американского военного руководства говорил об этом в ходе слушаний, которые состоялись в одном из подкомитетов комитета по делам ВС Сената Конгресса Соединенных Штатов.



По словам адмирала Крейга Фоллера, россияне в Боливарианской Республике, в частности, следят за работоспособностью военной техники, которая ранее была поставлена в Венесуэлу из РФ. Он также отметил, что сотни российских военных поддерживают режим лидера этой латиноамериканской страны Николаса Мадуро.



Комментарий был дан в ответ на просьбу сенаторов высказаться по поводу недавнего интервью президента РФ Владимира Путина. В беседе с корреспондентом газеты Financial Times глава российского государства отметил, что "уже много раз" информировал американских партнеров об отсутствии в Венесуэле военных РФ. Путин подчеркивал, что на территории этого латиноамериканского государства находятся лишь российские специалисты и инструкторы.



Напомним, в минувшем марте зарубежные СМИ писали о том, что в международном аэропорту Каракаса совершили посадку российские самолеты Ан-124 и Ил-62, на борту которых в Венесуэлу прибыла группа военнослужащих из РФ. В страну тогда было доставлено в общей сложности более тридцати тонн груза. Группу, в которую возглавляет руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров, входили около ста человек.



Автор: Злата Богатова

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