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СМИ: В Каракас прибыла группа российских военных
24.3.2019 21:26
Фото: arnapress.kz
В международном аэропорту Каракаса совершили посадку российские самолеты Ан-124 и Ил-62, на борту которых в Венесуэлу прибыла группа военнослужащих из РФ.
Как передает ТАСС, в страну было доставлено более тридцати тонн груза.
По данным латиноамериканских СМИ, два российских военных самолета совершили посадку в международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара еще накануне, 23 марта.
Как утверждается в статье El Comercio, в Венесуэлу прибыли около ста российских военнослужащих. Группу возглавляет руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
Газета уточняет, что россиян прилете встречали руководитель отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Нацгвардии страны Эдгар Колина Рейес и несколько членов российской дипломатической миссии в Каракасе.
Отмечается, что самолеты по пути в Венесуэлу делали пересадки в Дамаске и Дакаре.
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