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В Крыму женщина и двое детей стали жертвами ДТП
11:16
Фото: МЧС Крыма
Смертельная авария произошла минувшей ночью, примерно в два часа, передает агентство "Интерфакс".
Как сообщили в республиканском главке МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось на востоке полуострова, неподалеку от Феодосии.
По предварительной информации, женщина-водитель, управлявшая легковым автомобилем Hyundai, допустила выезд на встречную полосу, где машина врезалась в грузовик MAN. От полученных ранений автоледи и двое детей скончались на месте.
Пострадавшую женщину-пассажира из легковушки и еще одного ребенка с травмами доставили в больницу. Состояние несовершеннолетнего пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, отметили в ведомстве.
На месте трагедии продолжают работу сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства случившегося.
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