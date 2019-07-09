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В Норвегии выявили утечку радиации около затонувшей АПЛ «Комсомолец»
9.7.2019 22:30
Фото: rl0.ru
Норвежские ученые и их российские коллеги установили, что уровень радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" превышен в сто тысяч раз, передает телевизионный канал TV2 со ссылкой на Хильду Элизу Хелдаль, которая является руководителем исследовательской экспедиции.
По данным специалистов, уровень радиации в районе затонувшей в 1989 году атомной субмарины К-278 "Комсомолец" превышает допустимые показатели в сто тысяч раз. Вместе с тем, радиоактивное загрязнение угрозы для людей не представляет.
Первая совместная российско-норвежская исследовательская экспедиция к затонувшей подлодке стартовала несколько дней назад. Специалисты уже провели анализ проб воды, которые были взяты из вентиляционной трубы субмарины.
Напомним, в начале года норвежские экологи обращались к России с просьбой о содействии в подъеме со дна Северного моря подлодки с грузом ртути. По мнению иностранных специалистов, германская субмарина U-864, затонувшая в 1945 году близ Бергена, является серьезной угрозой для экологии Северного моря.
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