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Норвежские экологи надеются, что РФ поможет поднять подлодку со ртутью со дна Северного моря


12:17
Норвежские экологи надеются, что РФ поможет поднять подлодку со ртутью со дна Северного моря Фото: sputnikbig.ru

Норвежские экологи обратились к российским специалистам с просьбой о помощи в подъеме со дна Северного моря подлодки со ртутью.

Как передает ТАСС, саркофаг из щебня и песка, возведенный ранее в сейсмоопасном регионе, не способен полностью защитить акваторию от вероятной утечки химического вещества.

По словам руководителя Союза охраны природы Норвегии Курта Оддекалва, затонувшую в Северном море в годы Второй мировой войны немецкую подводную лодку с грузом ртути необходимо поднять со дна. В случае утечки токсичных веществ они вполне могут достичь российского побережья.

Выступив на пресс-конференции в Москве, норвежский эколог отметил, что на борту германской субмарины U-864 находится около шестидесяти пяти тонн металлической ртути. Судно, затонувшее в 1945 году близ Бергена, нужно поднимать, и это остается серьезной проблемой для Норвегии, ведь речь идет об угрозе для экологии Северного моря.

Иностранные специалисты убеждены, что саркофаг, возведенный ранее норвежскими властями из щебня и песка, не может в полной мере обеспечить защиту акватории, учитывая уровень сейсмоопасности в этом районе. В связи с тем, что российские берега в случае возможной утечки ртути также могут быть загрязнены, норвежцы выразили надежду на то, что их просьбу услышат. При этом экологи напомнили о том, как Норвегия помогала России в 90-е годы очищать загрязненные порты на Кольском полуострове.

Автор: Злата Богатова

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