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В Казахстане мальчика из России на надувном матрасе унесло на середину озера
9.7.2019 13:42
Фото: bstatic.com
ЧП случилось на территории Акмолинской области, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС МВД Казахстана.
В ведомстве отметили, что мальчик и его родители проводили время на озере Малое Чебачье.
После того, как был получен вызов от родителей ребенка, к месту происшествия были направлены сотрудники экстренных служб. В результате своевременно предпринятых мер девятилетнего мальчика из России удалось спасти.
Уточняется, что родители мальчика, в минувший понедельник, 8 июля, отдыхавшие в Щучинской курортной зоне, обратились за помощью около 14:05. Они сообщили, что их девятилетнего мальчика на надувном матрасе унесло большой волной на самую середину озера.
Практически через несколько минут спасатели смогли помочь ребенку, который, подчеркнули в ведомстве, купался без спасательного жилета.
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