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Житель Калуги убил грабителя из самодельного автомата


9.7.2019 00:51
Житель Калуги убил грабителя из самодельного автомата Фото: vk.com

ЧП случилось в минувшую пятницу, 5 июля, на участке строящегося дома.

Мужчина, которому принадлежит недостроенное здание, арестован по подозрению в убийстве - он стрелял в похитителя стройматериалов из самодельного автомата.

В региональном СУ СКР пояснили, что тело сорокалетнего мужчины с явными признаками смерти насильственного характера было найдено около проселочной дороги по улице Дубровица. В рамках начатого расследования обнаружился очевидец, который и рассказал оперативникам о случившемся.

Как стало известно, 55-летний калужанин заметил, как на его участок пробрался неизвестный мужчина. Заподозрив, что тот хочет похитить инструменты и материалы для строительства дома, хозяин взялся за оружие. Он стрелял в незваного гостя из охолощенного автомата, который ранее переделал в боевой.

После того, как пострадавший погиб на месте, злоумышленник оттащил его подальше от дома, а затем выбросил орудие преступления. Когда к нему пришли полицейские, мужчина заявил, что якобы пытался лишь напугать предполагаемого грабителя.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", подозреваемый взят под стражу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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