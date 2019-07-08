Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании 10 человек пострадали за три дня забегов с быками

8.7.2019 22:23

Фото: risovach.ru



На сегодняшний день в общей сложности десять человек были травмированы во время забегов с быками, которые традиционно проводят на фестивале Сан-Фермин, передает Associated Press.



Среди тех, кто был ранен в Памплоне, двое граждан Соединенных Штатов.



За первые три дня забегов с быками, которые по традиции организуются на фестивале Сан-Фермин, получили ранения не менее десяти человек. В первый же день, когда состоялось открытие фестиваля, в больницу были экстренно доставлены трое граждан Испании и двое американцев. Насколько серьезные ранения они получили, не уточняется. Столько же пострадало во второй день фестиваля. Как отмечает агентство, одному из участников забега бык нанес сильный удар в спину.



Предполагается, что фестиваль, стартовавший в минувшую субботу, 6 июля, продлится еще неделю.



Праздник в Сан-Фермине организуют на протяжении более чем 800 лет, каждый год на него приезжают порядка трех миллионов человек со всего мира. Многих туристов привлекает именно "энсьерро". Суть этого старинного испансого обычая заключается в том, что люди убегают от двенадцати разъяренных быков, которых выпускают по перекрытой узкой улочке. Забег длится около трех минут.



Перед фестивалем массовую акцию устроили зоозащитники. Более пятидесяти человек в нижнем белье и рогах на голове собрались на главной площади Памплоны. Затем они улеглись перед зданием горсовета, при этом каждого участника обвели мелом, как криминологи делают это с убитыми. Из спины у зоозащитников, отождествлявших себя с убитыми быками, торчали искусственные ножи.



По данным статистики, участвующие в "энсьерро" быки часто получают серьезные травмы или даже погибают. Уцелевшие животные гибнут позже, в схватках с тореадорами - по традиции они проводятся в конце фиесты.



Автор: Злата Богатова

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