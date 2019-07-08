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На Кубани в ДТП погибли четыре человека
8.7.2019 16:04
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства смертельной аварии, которая случилась накануне вечером на трассе Новороссийск - Керчь.
Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, столкнулись легковые автомобили Hyundai и Volvo.
По данным ведомства, жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в 20:00 на 90-м километре трассы А290 Новороссийск - Керчь, стали четыре человека - водитель машины Hyundai и трое его пассажиров.
Согласно предварительным выводам экспертов, погибший автомобилист мог нарушить ПДД. По мнению полицейских, мужчина, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, пытался развернуться, однако предварительно не убедился в безопасности маневра. В результате произошло смертельное столкновение.
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