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Трамп: британский посол в США работает плохо
8.7.2019 14:20
Фото: businessinsider.com
Заявив о том, что Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями, американский лидер не стал пока конкретизировать свои претензии, передает телевизионный канал Fox News.
По словам Дональда Трампа, он "мог бы сказать что-то о нем", однако это не стоит его времени.
Как считает глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок со своими обязанностями справляется плохо. Американский президент заявил, что иностранный дипломат "не служил Соединенному Королевству хорошо", поэтому в Белом доме нет его поклонников.
Своим мнением о Дэрроке Трамп поделился, когда общался с журналистами в штате Нью-Джерси. Трансляция этой беседы велась в эфире телеканала Fox News. Отвечая на вопрос о недавней разоблачительной публикации, президент США заявил, что не читал статью Daily Mail.
Ранее в британском МИД заявили, что расследуют утечку документов с критикой в адрес администрации Трампа. В докладах посла, в частности, говорилось о том, что администрацию Трампа дипломат считает беспомощной и даже некомпетентной.
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