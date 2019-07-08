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В британском МИД расследуют утечку документов с критикой в адрес администрации Трампа
8.7.2019 12:33
Фото: cand.com.vn
В докладах посла королевства в Вашингтоне Кима Дэррока, администрация главы Соединенных Штатов названа беспомощной и некомпетентной, передает Daily Mail.
По факту утечки дипломата в МИД Великобритании начато внутреннее расследование.
В связи с утечкой докладных записок английского посла, в которых содержались критические высказывания об администрации американского президента Дональда Трампа, будет проведено тщательное расследование, заявили в Форин оффисе. По данным газеты The Independent со ссылкой на официального представителя британского МИД, проверка будет официальной.
В минувшую субботу, 6 июля, Daily Mail опубликовала несколько цитат из сообщений, отправленных британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком его руководству. Материалы, датированные периодом с 2017 года и до настоящего времени, включали немало довольно нелестных характеристик как главы Белого дома, так и его команды. В частности, представитель официального Лондона предрекал Дональду Трампу позорный конец карьеры. При этом Дэррок допускал, что нынешний американский лидер и его родственники могли пользоваться деньгами "российских финансистов".
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