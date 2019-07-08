Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В британском МИД расследуют утечку документов с критикой в адрес администрации Трампа

8.7.2019 12:33

Фото: cand.com.vn



В докладах посла королевства в Вашингтоне Кима Дэррока, администрация главы Соединенных Штатов названа беспомощной и некомпетентной, передает Daily Mail.



По факту утечки дипломата в МИД Великобритании начато внутреннее расследование.



В связи с утечкой докладных записок английского посла, в которых содержались критические высказывания об администрации американского президента Дональда Трампа, будет проведено тщательное расследование, заявили в Форин оффисе. По данным газеты The Independent со ссылкой на официального представителя британского МИД, проверка будет официальной.



В минувшую субботу, 6 июля, Daily Mail опубликовала несколько цитат из сообщений, отправленных британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком его руководству. Материалы, датированные периодом с 2017 года и до настоящего времени, включали немало довольно нелестных характеристик как главы Белого дома, так и его команды. В частности, представитель официального Лондона предрекал Дональду Трампу позорный конец карьеры. При этом Дэррок допускал, что нынешний американский лидер и его родственники могли пользоваться деньгами "российских финансистов".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 01:20 В столице Грузии начались столкновения между митингующими

В столице Грузии начались столкновения между митингующими 8.7.2019 14:20 Трамп: британский посол в США работает плохо

Трамп: британский посол в США работает плохо 8.7.2019 12:55 В МИД прокомментировали выходку грузинского телеведущего, который пытался оскорбить Путина

В МИД прокомментировали выходку грузинского телеведущего, который пытался оскорбить Путина 8.7.2019 00:03 Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав делегации РФ

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав делегации РФ 7.7.2019 21:24 Медведчук рассказал, как Путин согласился стать крестным его дочери