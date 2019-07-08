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В Алтайском крае подросток серьезно пострадал при попытке сделать селфи на грузовой цистерне поезда
8.7.2019 13:20
Фото: vagon.by
Барнаульские медики пытаются спасти юношу, который был доставлен в тяжелом состоянии с железнодорожной станции Алтайская.
Подросток получил серьезные ожоги, когда забрался на крышу грузового состава, чтобы сделать эффектное селфи.
Как передают региональные СМИ, на станцию подросток отправился в компании приятеля. Один из юношей предложил другому сделать фото с крыши цистерны, которая входила в состав грузового поезда. В тот момент он стоял на одном из первых путей.
Юноша успешно забрался на поезд, однако во время попытке сфотографироваться на телефон его притянуло к проводам высокого напряжения. В результате мощного удара током он потерял сознание, а его друг начал оказывать помощь.
После того, как на втором парне загорелась одежда, он в панике убежал со станции. Пострадавшего юношу с множественными ожогами тела госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По факту ЧП проводят проверку следственные органы. В ведомстве уточнили, что у подростка диагностированы ожоги 38% тела, сейчас он находится в реанимационном отделении.
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