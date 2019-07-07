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Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав делегации РФГлава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав делегации РФ
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Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав делегации РФ


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Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав делегации РФФото: newsae.ru

Как заявила председатель организации Лилиан Мори Паскье, восстановление РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не стоит рассматривать как карт-бланш. По ее словам, ассамблея в будущем рассчитывает на эффективное сотрудничество с российской стороной во всех направлениях.

По словам председателя ПАСЕ, восстановление в правах российской делегации вовсе не является карт-бланшем. Лилиан Мори Паскье заявила, что ассамблея рассчитывает на всестороннее сотрудничество. Трансляция пленарного заседания 28-й сессии ПА ОБСЕ, в ходе которой Паскье говорила на эту тему, была организована на официальном канале YouTube этой организации.

Прокомментировав восстановление прав делегации РФ, глава ПАСЕ выразила надежду на то, что сотрудничество с российской стороной будет эффективно продолжаться в будущем по всем направлениям.

Президент ПАСЕ при этом указала на неизменность позиции ассамблеи во вопросу статуса Крымского полуострова. Паскье напомнила, то представителей РФ не было на сессии ПАСЕ в связи с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины. Говоря о территориальной принадлежности полуострова, она подчеркнула, что ПАСЕ продолжает отстаивать принципы международного права.

Напомним, в конце июня стало известно о том, что делегация РФ пропустит выборы генсека ПАСЕ. Как заявил тогда глава российской делегации Петр Толстой, парламентарии будут ожидать официального подтверждения полномочий. Лишь после этого делегаты проголосуют и будут работать дальше. Выборы на пост руководителя ПАСЕ состоялись 26 июня.

Автор: Злата Богатова

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