Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Делегация РФ пропустит выборы генсека ПАСЕ

16:48

Фото: podrobnosti.ua



Как заявил глава российской делегации Петр Толстой, парламентарии будут ожидать официального подтверждения полномочий.



По его словам, лишь после этого делегаты проголосуют и будут работать дальше.



Как журналистам глава делегации Петр Толстой, Россия не будет участвовать в выборах руководителя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые состоятся завтра, 26 июня. По его словам, представители российской стороны даже не собираются приходить завтра утром в зал. Деятельность они продолжат лишь после того, как будут подтверждены полномочия, передает агентство "Интерфакс".



Председатель российской делегации пояснил, что полномочия будут подтверждаться лишь в рамках второй части пленарного заседания, она начнется в 15:30 по страсбургскому времени.



Ранее зал заседаний ПАСЕ покинула делегация Украины. Как пояснил член российской делегации Леонид Калашников, представители Киева при этом призвали всех, кто оказывает им поддержку, последовать их примеру. Однако ушли в итоге лишь они одни.



ПАСЕ пригласила россиян принять участие в июньской сессии, оставляя за собой право оспаривать полномочия. Соответствующую резолюцию одобрили 118 из 190 присутствовавших парламентариев.



Автор: Злата Богатова

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