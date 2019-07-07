|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США умер актер Камерон Бойс
7.7.2019 23:17
Фото: melhordocinema.com.br
Артисту было лишь двадцать лет - он отметил очередной день рождения 28 мая.
Как сообщили родственники молодого человека, он скончался во сне.
Американский киноактер Камерон Бойс, рано ставший звездой канала Disney, умер на 21-м году жизни. Как пишет Sun со ссылкой на родственников артиста, молодой человек долгое время страдал от серьезного заболевания. В результате он скончался во сне из-за очередного приступа. Какие-либо другие подробности об этом печальном событии не приводятся.
Камерону Бойсу исполнилось двадцать лет 28 мая. Он стал широко известным после участия в таких кинокартинах как "Зеркала" и "Одноклассники". Кроме того, артист успел сняться в музыкальной ленте "Наследники" и многосерийном фильме "Джесси".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|