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Под Ярославлем нашли привязанного к столбу пятилетнего ребенка
7.7.2019 22:45
Фото: livejournal.com
По факту случившегося сейчас уже проводят проверку сотрудники правоохранительных органов.
В семье, где рос ребенок, воспитывалось еще несколько детей, в том числе, усыновленный ребенок и взятые под опеку. Все они помещены в специальное учреждение.
ЧП случилось на территории села Юрьевского в Мышкинском районе Ярославской области, сообщили в региональном главке МВД. Пятилетнего ребенка, который был привязан к столбу, обнаружили в минувшую пятницу, 5 июля, когда сотрудники отдела ПДН пришли с визитом к многодетной семье. Они сразу же вызвали полицейских, мальчика доставили в больницу, где его обследуют врачи. Как родители объясняют случившееся, пока не уточняется.
Известно, что семья переехала в это село примерно год назад, сейчас она характеризуется исключительно с положительной стороны. Родителям удалось создать для детей прекрасные условия. В ведомстве отметили, что в семье растут восемь детей - свой, усыновленный и шесть взятых под опеку. Всех их поместили в реабилитационный центр.
Инцидент прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин. По его словам, семейство ранее проживало в Подмосковье и в Ярославскую область приехало на время.
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