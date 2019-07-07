Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Ярославлем нашли привязанного к столбу пятилетнего ребенка

7.7.2019 22:45

Фото: livejournal.com



По факту случившегося сейчас уже проводят проверку сотрудники правоохранительных органов.



В семье, где рос ребенок, воспитывалось еще несколько детей, в том числе, усыновленный ребенок и взятые под опеку. Все они помещены в специальное учреждение.



ЧП случилось на территории села Юрьевского в Мышкинском районе Ярославской области, сообщили в региональном главке МВД. Пятилетнего ребенка, который был привязан к столбу, обнаружили в минувшую пятницу, 5 июля, когда сотрудники отдела ПДН пришли с визитом к многодетной семье. Они сразу же вызвали полицейских, мальчика доставили в больницу, где его обследуют врачи. Как родители объясняют случившееся, пока не уточняется.



Известно, что семья переехала в это село примерно год назад, сейчас она характеризуется исключительно с положительной стороны. Родителям удалось создать для детей прекрасные условия. В ведомстве отметили, что в семье растут восемь детей - свой, усыновленный и шесть взятых под опеку. Всех их поместили в реабилитационный центр.



Инцидент прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин. По его словам, семейство ранее проживало в Подмосковье и в Ярославскую область приехало на время.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 141

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 01:54 Кузнецова: положительных прогнозов по состоянии девочки из Ингушетии нет

Кузнецова: положительных прогнозов по состоянии девочки из Ингушетии нет 7.7.2019 20:10 Полиция Одессы освободила двух заложниц

Полиция Одессы освободила двух заложниц 7.7.2019 19:01 Под Оренбургом в ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали

Под Оренбургом в ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали 7.7.2019 15:09 В США по подозрению в секс-торговле задержан миллиардер Джеффри Эпштейн

В США по подозрению в секс-торговле задержан миллиардер Джеффри Эпштейн 7.7.2019 12:35 На Урале взорвался бензовоз: есть жертвы