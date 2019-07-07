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Медведчук рассказал, как Путин согласился стать крестным его дочери
7.7.2019 21:24
Фото: echo-ua.media
О том, как он стал кумом президента РФ, Виктор Медведчук сообщил в эфире передачи "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая выходит на телевизионном канале "Россия-1". Украинский политик также поведал, как они познакомились с Владимиром Путиным. При этом Медведчук утвердительно ответил на вопрос, видится ли сейчас его дочь с крестным.
Инициатива предложить российскому лидеру стать крестным для его младшей дочери, тогда исходила от жены, пояснил Виктор Медведчук. По его словам, семья сейчас очень горда тем, что "Владимир Владимирович не отказал" и в 2004 году стал крестным отцом.
По словам руководителя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", он познакомился с Владимиром Путиным еще в начале 2000-х годов, это произошло в рамках официального мероприятия. После того, как украинский деятель возглавил администрацию президента, он уже по служебным вопросам поддерживал связь с российским коллегой Дмитрием Медведевым, а также встречался с главой РФ.
Напомним, в январе этого года в СМИ появились сообщения о визите в провозглашенные республики Донбасса Дмитрия Перлина, считающегося доверенным лицом Виктора Медведчука. Спустя некоторое время главу "Украинского выбора" обвинили в госизмене. Как пояснили тогда в Генпрокуратуре Украины, основанием для возбуждения уголовного дела послужили высказывания политика о возможном создании "автономного региона Донбасс".
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