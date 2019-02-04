Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве обвинили в госизмене Виктора Медведчука

16:35

Фото: rueconomics.ru



На Украине обвинили в государственной измене Виктора Медведчука, передает ТАСС.



Как пояснили в Генпрокуратуре страны, основанием для уголовного дела стали высказывания политика о возможном создании "автономного региона Донбасс".



После того, как Виктор Медведчук заговорил о том, что необходимо создать так называемый "автономный регион Донбасс", который будет иметь отдельные органы власти - парламент и правительство, в Киеве было возбуждено уголовное дело.



Как заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвиняют в госизмене. Ведомство рассмотрело обращение народного депутата Андрея Тетерука. В результате в Единый реестр досудебных расследований уже были внесены сведения о нескольких преступлениях.



Помимо госизмены Виктора Медведчука заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины, отметила Сарган в соцсети Facebook. Уточняется, что материалы по делу о высказываниях Медведчука будут переданы в СБУ.



Выступление, обернувшееся возбуждением уголовного дела, состоялось 29 января 2019 года. Виктор Медведчук говорил о судьбе Донбасса в ходе съезда партии.



Напомним, в минувшем январе в СМИ появились сообщения о визите в провозглашенные республики Донбасса Дмитрия Перлина, считающегося доверенным лицом Виктора Медведчука. Предположительно, поездка являлась частью плана главы "Украинского выбора" по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. По данным открытых источников, во время визита Перлин якобы провел встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Речь шла о возможном назначении на различные должности в республиках лояльных Медведчуку людей.



Автор: Злата Богатова

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