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Мутко требует снять с поста чиновника, который спасал свой дом от наводнения
17:41
Фото: rtr-vesti.ru
Как заявил российский вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, необходимо уволить руководителя администрации Нижнеудинского района Сергея Худоногова, передает ТАСС.
Высокопоставленного чиновника уже отстранили от должности. Причиной этого послужили подозрения в том, что Сергей Худоногов с помощью коммунальной техники расчищал территорию собственного участка.
Как информирует сегодня пресс-служба регионального правительства, после требования вице-премьера Виталия Мутко уволить Сергея Худоногова в отношении мэра Нижнеудинского района уже проводится проверка. Окончательное решение о том, останется ли чиновник на своем посту, примут после выяснения всех обстоятельств.
Ранее в соцсетях, а потом и СМИ появился видеоролик, на кадрах которого запечатлены сотрудники местных коммунальных служб. Предположительно, они откачивали воду и расчищали земельный участок коттеджа, владельцем которого является Худоногов.
Начавшееся под Иркутском 25 июня наводнение затронуло более ста населенных пунктов региона. В Иркутской области, по последним данным, было уничтожено или частично разрушено свыше десяти тысяч жилых домов. В общей сложности в них проживали более тридцати тысяч человек.
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