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В Сети обсуждают странное поведение Зеленского на совещании в Ужгороде


14:19
В Сети обсуждают странное поведение Зеленского на совещании в УжгородеФото: кадр видео с youtube.com

В частности, речь зашла о том, что украинский лидер мог находиться под воздействием неких препаратов.

Такое мнение высказал президент Независимой Наркологической Гильдии Руслан Исаев.

Как предположил врач-нарколог Руслан Исаев, глава украинского государства вполне мог находиться под действием неких психотропных препаратов или даже наркотических веществ. Свое мнение президент Независимой Наркологической Гильдии изложил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Ранее в Сети началось бурное обсуждение видео, на котором украинский президент Владимир Зеленский запечатлен во время совещания. Бросается в глава несколько странное поведение главы государства: выражение его лица постоянно меняется, он нервничает и озирается, а также постоянно пьет воду.

Телеведущая Ольга Скабеева, прокомментировав ролик в своем инстаграме, написала, что это "действительно какое-то странное видео". По ее словам, ходят слухи, что Зеленский "просто устал".

Напомним, не так давно в Сети распространился видеоматериал, где украинский лидер запечатлен бегущим через фонтан в Мариуполе. После того, как Зеленский устремился прямо в воду, за ним бросились и несколько его охранников.

Автор: Злата Богатова

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