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Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через фонтан


09:42
Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через фонтанФото: fondsk.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский пробежал через струи работающего фонтана в Мариуполе.

После того, как президент устремился прямо в воду, за ним бросились и несколько его охранников.

Позже в Сети появился соответствующий видеоматериал. Судя по кадрам, размещенным на портале YouTube, украинский лидер Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время официального визита в Мариуполь.

Глава государства сначала выступал с речью на Театральной площади, а потом направился к Драматическому театру. Там вокруг него очень быстро начали собираться местные жители. В результате украинский президент, решив, вероятно, укоротить путь до автомобиля, вместе с охранниками быстро пробежал прямо через работающий фонтан.

Накануне в Мариуполе состоялся парад, организованный в честь пятой годовщины оккупации города украинскими боевиками. Среди участников мероприятия были замечены представители местного руководства и боевики батальона "Азов", а также других организаций, запрещенных в РФ, пограничники и нацгвардейцы. Зеленский в этом параде участия не принимал, пишут украинские СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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