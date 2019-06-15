|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через фонтан
09:42
Фото: fondsk.ru
Украинский лидер Владимир Зеленский пробежал через струи работающего фонтана в Мариуполе.
После того, как президент устремился прямо в воду, за ним бросились и несколько его охранников.
Позже в Сети появился соответствующий видеоматериал. Судя по кадрам, размещенным на портале YouTube, украинский лидер Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время официального визита в Мариуполь.
Глава государства сначала выступал с речью на Театральной площади, а потом направился к Драматическому театру. Там вокруг него очень быстро начали собираться местные жители. В результате украинский президент, решив, вероятно, укоротить путь до автомобиля, вместе с охранниками быстро пробежал прямо через работающий фонтан.
Накануне в Мариуполе состоялся парад, организованный в честь пятой годовщины оккупации города украинскими боевиками. Среди участников мероприятия были замечены представители местного руководства и боевики батальона "Азов", а также других организаций, запрещенных в РФ, пограничники и нацгвардейцы. Зеленский в этом параде участия не принимал, пишут украинские СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|