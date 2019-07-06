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В Подмосковье в крупном ДТП погибла девочка, четыре человека получили травмы
6.7.2019 23:08
Фото: livejournal.com
Смертельная авария произошла в районе 63-го километра автотрассы М-11 в сторону столицы, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка уточняется, что столкнулись сразу пять автомобилей.
В результате крупной аварии погибла десятилетняя девочка. Четыре человека, в том числе, два ребенка, получили травмы и были доставлены в больницы. Для доставки пострадавших в медицинские учреждения привлекался вертолет.
Известно, что все столкнувшиеся машины ехали в попутном направлении. Предположительно, виновником смертельного ДТП может являться водитель фуры, въехавший в остановившийся легковой автомобиль.
По данным СМИ, после столкновения большегруз опрокинулся, полностью блокировав движение по трассе в направлении Москвы.
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