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Помощника полпреда президента в УФО арестовали по делу о госизмене
5.7.2019 16:50
Фото: livejournal.com
Суд постановил взять под стражу на два месяца 39-летнего Александра Воробьева, передают российские СМИ.
Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) ранее был задержан по делу о государственной измене.
Решение об аресте подозреваемого принял сегодня столичный Лефортовский суд, удовлетворив ходатайство прокурора, которое ранее поддержали следователь и сторона защиты, в том числе, сам Александр Воробьев. Заседание проводилось при закрытых дверях в целях сохранения тайны следствия.
Ранее ФСБ информировала о задержании Воробьева, вскоре после чего появились сведения о том, что речь идет о помощнике Николая Цуканова, который около года назад стал полпредом российского президента по УФО.
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