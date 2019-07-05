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Десятки нелегалов пропали без вести после кораблекрушения у берегов Туниса
5.7.2019 10:40
Фото: seattletimes.com
Как сообщает агентство Associated Press, на борту судна, перевернувшегося в акватории Средиземного моря, могло находиться более восьмидесяти мигрантов.
К настоящему времени удалось спасти только трех человек. В районе крушения корабля продолжается поисковая операция.
Со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ) агентство информирует о том, что пропавшими без вести сейчас официально признаны восемьдесят два человека.
Отмечается, что четырех человек, один из которых позже скончался, из воды вытащили рыбаки. Местные жители первыми заметили корабль, который потерпел бедствие. Трое пострадавших доставлены в больницы.
ЧП случилось в окрестностях города Зарзис, который расположен в южной части Туниса, сообщает агентство.
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