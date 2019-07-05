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Забайкальскую банду обвиняют в убийстве десяти человек
5.7.2019 10:02
Фото: novorosinform.org
Преступления были совершены в 90-е годы, сообщает агентство "Интерфакс".
Лидер группировки, по версии следствия, в тот период контролировал грузоперевозки на вокзалах Москвы.
На сегодняшний день шести членам преступной группы, орудовавшей в Москве и Читинской области в период с 1993 по 1999 годы, официально предъявлены обвинения в причастности к убийствам по меньшей мере десяти человек.
По данным следствия, ранее в состав банды могло входить по меньшей мере десять злоумышленников, однако четверо из них к настоящему моменту скончались. В следственном ведомстве уточнили, что три человека были убиты в результате криминальных разборок.
В числе тех, кому предъявили обвинение, так называемый киллер, который непосредственно совершал убийства. В 90-е в арсенале преступной группировки имелось разнообразное оружие - автомат Калашникова, пистолеты ТТ, Макарова, "Вальтер" и др.
В 1999 году главаря банды осудили за имущественное преступление, поэтому активная деятельность группировки прекратилась.
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