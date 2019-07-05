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В США произошло мощное землетрясение
5.7.2019 01:22
Фото: ppt-online.org
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано вечером минувшего четверга, 4 июля, на юге Калифорнии. Это случилось в 17:33 по времени UTC (20:33 по Москве).
Как информирует Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS), эпицентр толчков находился в окрестностях Риджкереста. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 18 километров к северо-востоку от калифорнийского города Риджкрест, залегая 8,7-километровой глубине.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.
О стихийном ударе было доложено американскому президенту Дональду Трампу. Как сообщил американский лидер в своем микроблоге в Twitter, руководство Калифорнии держит ситуацию под полным контролем.
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