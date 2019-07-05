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В Мексике из-за непогоды погибла группа из восьми туристов
5.7.2019 00:45
Фото: imperiumtapet.com
Восемь человек были унесены потоком воды - из-за продолжающихся в штате Коауила дождей резко поднялся уровень местных рек, передают латиноамериканские СМИ.
Трагический инцидент случился в горах Сьерра-де-Паррас.
Со ссылкой на источники в экстренных службах штата Коауила сообщается, что группа из восьми туристов погибла во время сильного дождя. В местном департаменте гражданской обороны рассказали, что путешественники двигалась по берегу полноводного ручья Каньон-де-ла-Лима.
В результате обильных осадков уровень воды в ручье, как и ряде других рек штата, в последние дни резкого возрос. Потоком воды, который сошел с гор, туристов смыло в реку и унесло бурным потоком.
Большинство погибших, тела которых уже нашли местные спасатели - молодежь возраста 15-20 лет. Руководивший группой 65-летний мужчина также стал жертвой стихии.
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