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Матвиенко выступила с предложением запретить смартфоны в школах
4.7.2019 22:04
Фото: womankids.ru
Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, необходимо проработать вопрос полного запрета мобильных телефонов в российских школах.
В месячный срок Роспотребнадзор сформирует группу, которой предстоит заняться деятельностью в этом направлении.
Речь об этом шла во время состоявшегося сегодня заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Как отметила Валентина Матвиенко, в различных государствах существуют этические нормы, и "если ребенок с телефоном на уроках", вряд ли он сможет нормально обучаться.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что в самое ближайшее время ведомство сформирует рабочую группу, которая будет решать вопросы, связанные с использованием телефонов в школах. Матвиенко обратилась к Поповой с просьбой предпринять соответствующие шаги к началу нового учебного года.
Не так давно за ограничение использования гаджетов в российских школах уже выступала глава министерства просвещения Ольга Васильева.
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