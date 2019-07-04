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На Кубани в ДТП погибли три человека, включая ребенка, еще двое в больнице
4.7.2019 21:37
Фото: livejournal.com
Как передают российские СМИ, смертельная авария произошла на трассе Краснодар - Кропоткин.
Со ссылкой на источники в региональном ГУ МВД РФ отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля.
Как рассказали представители полицейского главка Краснодарского края, предположительно, виновником ДТП является водитель машины Mercedes. Проезжая по территории Тбилисского района, примерно в 13:00 по московскому времени, он существенно превысил скорость и в результате допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, шедшим впереди иномарки.
Отечественная машина после удара была вынесена на встречную полосу и врезалась в автомобиль Hyundai. От полученных ранений на месте погибли водитель и двое пассажиров ВАЗ, в том числе, трехлетняя девочка.
Двоих пассажиров Mercedes, включая двенадцатилетнего ребенка, после аварии с травмами доставили в больницу. Полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.
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