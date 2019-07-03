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Шойгу назвал причину пожара на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков
12:21
Фото: 360tv.ru
Как заявил глава российского Министерства обороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке аппарата.
Соответствующий доклад Сергей Шойгу представил президенту РФ Владимиру Путину.
По словам главы Минобороны России, уже удалось установить основную причину трагедии. Очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке, заявил Сергей Шойгу, докладывая об этом российскому лидеру Владимиру Путину.
Затем пожар "получил некое распространение", указывается на официальном сайте Кремля. где опубликован доклад Шойгу.
Министр также отметил, что уже создан и действует оперативный штаб, в составе которого конструкторы лодки и представители отечественной промышленности выясняют обстоятельства трагедии.
Ранее оборонное ведомство обнародовало на своем сайте имена и фото погибших.
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