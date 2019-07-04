|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нигерии число жертв возгорания бензовоза превысило 50 человек
4.7.2019 12:01
Фото: nowthisviral.com
По уточненным данным, в результате инцидента ранения получили не менее семидесяти местных жителей.
Ранее были подтверждены сведения о тридцати погибших.
Крупная авария произошла в минувший понедельник, 1 июля, однако лишь на следующий день информация о случившемся попала в прессу. По последним данным, жертвами ЧП стали более пятидесяти человек. Свыше семидесяти доставлены в больницы с ожогами.
Как сообщает нигерийский новостной портал Legit, на территории штате Бенуэ перевернулась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. Жители близлежащей деревни устремились к месту ДТП, намереваясь набрать горючее.
Когда около цистерны находилось множество людей, топливо воспламенилось. Стремительно распространившееся пламя также перекинулось на пассажирский автобус, проезжавший в тот момент рядом с лежащим на боку бензовозом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|