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В Италии при извержении вулкана погиб турист
23:24
Фото: zalajkowane.pl
Трагический случай произошел на острове Стромболи, сообщили представители пожарной службы сицилийского города Мессина.
По предварительным данным, в районе внезапно проснувшегося вулкана совершали прогулку двое мужчин. В результате один из туристов погиб, второго с травмами экстренно госпитализировали.
Несколько часов назад вулкан, расположенный на острове Стромболи к северу от Сицилии, выбросил столб дыма. Кроме того, были зафиксированы ряд взрывов, после которых начались извержения, напугавшие туристов.
Как сообщают очевидцы, сейчас на склоне горы можно увидеть по меньшей мере два стекающих потока лавы. Вулканический пепел спровоцировал уже несколько возгораний на острове, который очень популярен у состоятельных туристов.
По данным итальянских СМИ, взрывы на вулкане встревожили отдыхающих, которые начали в панике бросаться в море. Необходимо отметить, что грохот был такой силы, что звуки были слышны на острове Липари, который расположен на расстоянии около двадцати километров от Стромболи.
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