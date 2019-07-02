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Минобороны: Норвегию не предупреждали о взрыве газа на глубоководном аппарате
01:01
Фото: repeatme.ru
Военное ведомство РФ не подтвердило сведения о том, что Норвегию якобы уведомили о неком "взрыве газа".
Жертвами возгорания на глубоководном аппарате, который сейчас находится в Североморске, стали четырнадцать российских подводников, в том числе, два Героя России.
Как подчеркнули в отечественном оборонном министерстве, возгорание было полностью ликвидировано исключительно благодаря самоотверженности команды. Каких-либо уведомлений норвежской стороне, которые бы касались отечественного научно-исследовательского глубоководного аппарата, при этом направлено не было.
Представители военного ведомства отказались подтвердить публикации, распространившиеся в прессе, о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы известили о взрыве газа, который случился на российском подводном аппарате.
Ранее стало известно о трагической гибели четырнадцати подводников ВМФ, которые стали жертвами возгорания на глубоководном аппарате.
О случившемся сразу же было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Глава российского государства направил в Североморск руководителя оборонного министерства Сергея Шойгу. По словам Путина, необходимо лично заслушать доклады, а также нацелить специально сформированную комиссию на "безусловное выявление" причин случившегося.
Учитывая, что речь идет не об обычном корабле, а о научно-исследовательском судне, члены экипажа там были высокопрофессиональными, подчеркнул президент РФ. Как указывалось в докладе Минобороны, половина погибших являлись капитанами первого ранга, двое членов экипажа были Героями России.
Трагедия стала большой потерей "для флота, вообще для армии", - подчеркнул глава российского государства в ходе встречи с Шойгу.
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