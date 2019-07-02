ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Испании обокрали членов правящей семьи Катара
В Испании обокрали членов правящей семьи Катара
Минобороны: Норвегию не предупреждали о взрыве газа на глубоководном аппарате
Минобороны: Норвегию не предупреждали о взрыве газа на глубоководном аппарате
СМИ: Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после инцидента в Москве
СМИ: Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после инцидента в Москве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минобороны: Норвегию не предупреждали о взрыве газа на глубоководном аппаратеМинобороны: Норвегию не предупреждали о взрыве газа на глубоководном аппарате
Лукашенко потребовал от белорусов сделать выбор между Россией и НАТОЛукашенко потребовал от белорусов сделать выбор между Россией и НАТО
Найдено тело пропавшей в озере Комо футболистки сборной ШвейцарииНайдено тело пропавшей в озере Комо футболистки сборной Швейцарии
В Иркутской области до 18 человек увеличилось число погибших при наводненииВ Иркутской области до 18 человек увеличилось число погибших при наводнении
В Испании обокрали членов правящей семьи КатараВ Испании обокрали членов правящей семьи Катара

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Минобороны: Норвегию не предупреждали о взрыве газа на глубоководном аппарате


01:01
Минобороны: Норвегию не предупреждали о взрыве газа на глубоководном аппаратеФото: repeatme.ru

Военное ведомство РФ не подтвердило сведения о том, что Норвегию якобы уведомили о неком "взрыве газа".

Жертвами возгорания на глубоководном аппарате, который сейчас находится в Североморске, стали  четырнадцать российских подводников, в том числе, два Героя России.

Как подчеркнули в отечественном оборонном министерстве, возгорание было полностью ликвидировано исключительно благодаря самоотверженности команды. Каких-либо уведомлений норвежской стороне, которые бы касались отечественного научно-исследовательского глубоководного аппарата, при этом направлено не было.

Представители военного ведомства отказались подтвердить публикации, распространившиеся в прессе, о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы известили о взрыве газа, который случился на российском подводном аппарате.

Ранее стало известно о трагической гибели четырнадцати подводников ВМФ, которые стали жертвами возгорания на глубоководном аппарате.

О случившемся сразу же было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Глава российского государства направил в Североморск руководителя оборонного министерства Сергея Шойгу. По словам Путина, необходимо лично заслушать доклады, а также нацелить специально сформированную комиссию на "безусловное выявление" причин случившегося.

Учитывая, что речь идет не об обычном корабле, а о научно-исследовательском судне, члены экипажа там были высокопрофессиональными, подчеркнул президент РФ. Как указывалось в докладе Минобороны, половина погибших являлись капитанами первого ранга, двое членов экипажа были Героями России.

Трагедия стала большой потерей "для флота, вообще для армии", - подчеркнул глава российского государства в ходе встречи с Шойгу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Выпущена новая песня Уитни ХьюстонВыпущена новая песня Уитни Хьюстон
Пропавшие под Владимиром девушки найдены убитымиПропавшие под Владимиром девушки найдены убитыми
СМИ: Жителю Тувы удалось выжить после месяца, проведенного в берлоге медведяСМИ: Жителю Тувы удалось выжить после месяца, проведенного в берлоге медведя
50 пострадавших от взрывов боеприпасов в Арыси остаются в больницах50 пострадавших от взрывов боеприпасов в Арыси остаются в больницах
Один из заблудившихся на Эльбрусе иностранцев умер во время спускаОдин из заблудившихся на Эльбрусе иностранцев умер во время спуска

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru