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В Турции двух россиянок с девятью детьми задержали за связи с ИГ
18:42
Фото: time-namaz.ru
Правоохранительными органами Турции задержаны две гражданки РФ, которые подозреваются в связях с "Исламским государством" (ИГ, в России организация признана террористической и официально запрещена).
Как передает агентство Associated Press (AP), с женщинами находились девять детей.
Россиянки были задержаны турецкими силовиками при попытке незаконно пересечь границу с Сирией, неподалеку от города Акчакале, который расположен на территории провинции Шанлыурфа.
По данным агентства, в прошлом женщины были объявлены в розыск по линии Интерпола. Во время задержания россиянки заявили, что в действительности якобы направлялись в РФ после того, как их мужья были убиты в Сирии.
Задержанные женщины в скором времени должны предстать перед судом города Шанлыурфа. Сведений о судьбе находившихся с женщинами девяти детей из официальных источников пока не поступало.
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