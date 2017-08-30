Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции двух россиянок с девятью детьми задержали за связи с ИГ

18:42

Фото: time-namaz.ru



Правоохранительными органами Турции задержаны две гражданки РФ, которые подозреваются в связях с "Исламским государством" (ИГ, в России организация признана террористической и официально запрещена).



Как передает агентство Associated Press (AP), с женщинами находились девять детей.



Россиянки были задержаны турецкими силовиками при попытке незаконно пересечь границу с Сирией, неподалеку от города Акчакале, который расположен на территории провинции Шанлыурфа.



По данным агентства, в прошлом женщины были объявлены в розыск по линии Интерпола. Во время задержания россиянки заявили, что в действительности якобы направлялись в РФ после того, как их мужья были убиты в Сирии.



Задержанные женщины в скором времени должны предстать перед судом города Шанлыурфа. Сведений о судьбе находившихся с женщинами девяти детей из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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