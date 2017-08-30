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Жителя Казани подозревают в убийстве маленькой дочери
17:32
Фото: cod11.ru
Следственные органы столицы Татарстана устанавливают обстоятельства гибели девочки.
Предположительно, к преступлению может быть причастен отец полуторагодовалого ребенка.
Тело маленькой девочки с явными признаками смерти криминального характера обнаружили сегодня утром в квартире одного из домов, расположенных в центре Казани. Как информирует пресс-служба республиканского СУ СКР, ребенок скончался от ножевого ранения в шею.
По версии следствия, к преступлению может быть причастен отец девочки. Мужчина, который был в прошлом судим, смертельно ранил ребенка, а потом нанес тем же ножом ранения себе. В настоящее время подозреваемый госпитализирован.
Как только позволит его состояние, подозреваемый в убийстве ребенка житель Казани будет задержан, пояснили в региональном ведомстве.
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