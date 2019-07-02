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В Японии более 700 тысяч человек эвакуируют из-за сильных дождей
16:11
Фото: polska-azja.pl
Свои дома придется покинуть жителям трех городов региона Кюсю на юго-западе Японии, где уже несколько суток не прекращаются сильные дожди.
В соответствии с решением, которое приняли местные власти, эвакуация коснется Асиры, Кагосимы и Кирисимы, где в общей сложности проживает более 720 тысяч человек.
Местное руководство приняло решение об экстренной эвакуации с учетом угроз стихийных бедствий, которые обусловлены обильными осадками в регионе.
Ранее метеорологическое агентство Японии обратилось к населению с призывом усилить бдительность и быть осторожными из-за потенциального риска наводнений и оползней.
По данным синоптиков, за период с прошлой пятницы количество осадков в некоторых районах Южного Кюсю уже успело превысить отметку 900 мм. В ближайшее время дожди не прекратятся, прогнозируют японские метеорологи.
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