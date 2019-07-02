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В Кургане ребенок погиб из-за взорвавшегося мобильного телефона


15:16
В Кургане ребенок погиб из-за взорвавшегося мобильного телефонаФото: livejournal.com

Как передает "Интерфакс", устройство взорвалось в руках у семилетнего ребенка. ЧП случилось в одном из общежитий Кургана.

По факту гибели ребенка следственные органы региона уже возбудили уголовное дело.

По данным агентства, причиной смерти ребенка стала сочетанная травма, в том числе ожог, которая была несовместимой с жизнью. Со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщается, что возгорания после пожара зафиксировано не было, конструкции общежития повреждены не были.

Эвакуация и отселение жильцов после ЧП не потребовалось.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на невольных очевидцев трагедии, в момент взрыва телефон стоял на зарядке. По словам находившихся рядом соседей по общежитию, мальчик, которому было около десяти лет, получил смертельные травмы, когда "полез в розетку, и что-то взорвалось".

Обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках уголовного дела, которое уже возбудили по факту гибели мальчика.

Автор: Злата Богатова

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